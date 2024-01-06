Арина Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене, в двух сетах обыграв Викторию Азаренко

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В полуфинальном поединке посеянная под первым номером Соболенко со счётом 6:2, 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко. Встреча белорусок продлилась 1 час 30 минут. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Азаренко три эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За первый титул в этом сезоне Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (2).
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