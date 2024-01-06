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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене, в двух сетах обыграв Викторию Азаренко

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене, в двух сетах обыграв Викторию Азаренко
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Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В полуфинальном поединке посеянная под первым номером Соболенко со счётом 6:2, 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко. Встреча белорусок продлилась 1 час 30 минут. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Азаренко три эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За первый титул в этом сезоне Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (2).

Брисбен (ж). 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Виктория Азаренко
23
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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