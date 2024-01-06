Мирру Андрееву и пять других россиян включили в международный пул допинг-тестирования

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вошла в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ITF.

Отмечается, что количество российских теннисистов, состоящих в международном пуле допинг-тестирования, увеличилось с 17 до 22 человек. В новый пул также были добавлены Элина Аванесян (74-я ракетка мира), Анастасия Павлюченкова (60), Диана Шнайдер (97), Вера Звонарёва (274) и Александр Шевченко (48-й номер рейтинга ATP). При этом Екатерина Глазкова выбыла из этого списка.

Под контролем ITF продолжают оставаться Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Екатерина Александрова, Аслан Карацев, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Павел Котов, Камилла Рахимова, Роман Сафиуллин и Арина Вараксина.