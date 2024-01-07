Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA-500

В Брисбене (Австралия) прошел финальный матч турнира категории WTA-500, в котором встретились вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Финальный титул завоевала Елена Рыбакина, обыграв соперницу с разгромным счётом: 6:0, 6:3. В первом сете Соболенко проиграла «всухую» — 6:0. Второй сет вновь остался за Рыбакиной со счетом 6:3.

Всего финальный матч продлился 1 час 13 минут. По статистике белоруска сильно проигрывает сопернице практически по всем показателям. На счету Рыбакиной семь эйсов и пять из семи реализованных брей-поинтов. Теннисистка из Казахстана не допустила за матч ни одной двойной ошибки.

Напомним, что на турнире в Брисбене соперницы были одними из сильнейших, выступая под первым и вторым номером посева.