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Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA-500

Рыбакина обыграла Соболенко в финале WTA-500
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В Брисбене (Австралия) прошел финальный матч турнира категории WTA-500, в котором встретились вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Финальный титул завоевала Елена Рыбакина, обыграв соперницу с разгромным счётом: 6:0, 6:3. В первом сете Соболенко проиграла «всухую» — 6:0. Второй сет вновь остался за Рыбакиной со счетом 6:3.

Всего финальный матч продлился 1 час 13 минут. По статистике белоруска сильно проигрывает сопернице практически по всем показателям. На счету Рыбакиной семь эйсов и пять из семи реализованных брей-поинтов. Теннисистка из Казахстана не допустила за матч ни одной двойной ошибки.

Напомним, что на турнире в Брисбене соперницы были одними из сильнейших, выступая под первым и вторым номером посева.

Брисбен (ж). Финал
07 января 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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