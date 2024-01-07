«Это всё ваша вина». Соболенко в шутку обратилась к команде после разгрома от Рыбакиной

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала разгромное поражение от чемпионки Уимблдона-2022, четвёртой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Честно говоря, не знаю, с чего начать. Во-первых, Елена… Вау! Это был интересный матч. Отличная работа. Спасибо хотя бы за эти три гейма. Мы создали видимость борьбы (смеётся). Хорошая работа. Поздравляю тебя и твою команду с потрясающей неделей. И до встречи в Мельбурне (смеётся).

Пару слов моей команде… Сегодня мы плохо сработали. 6:0, 6:3. Это всё ваша вина, ребята (улыбается)», — сказала Соболенко на церемонии награждения.