Рыбакина поздравила Соболенко с отличным началом сезона после разгрома в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к белоруске Арине Соболенко после того, как обыграла её в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу Рыбакиной.

«Поздравляю Арину с отличной неделей и с отличным прошлым сезоном и надеюсь, что мы обязательно встретимся в Мельбурне. Думаю, будет ещё одна отличная битва. Несмотря на счёт, против тебя всегда тяжело играть. Мы всегда подталкиваем друг друга, и, по-моему, это здорово, благодаря этому мы прогрессируем, поэтому надеюсь, так будет и дальше.

И, конечно, поздравляю твою команду. Они хорошо работают, что бы ни говорила Арина. Вы правда хорошо работаете, и, Арина, мне очень нравится с тобой играть, независимо от результата. Как я уже сказала, мы всегда подталкиваем друг друга, и, по-моему, это здорово», — сказала Рыбакина на церемонии награждения.