Димитров стал чемпионом турнира в Брисбене, обыграв Руне

14-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Это первый титул болгарина с 2017 года.

В финале соревнований Димитров (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл восьмую ракетку мира 20-летнего датчанина Хольгера Руне (1). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 19 минут. Димитров восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Руне девять эйсов, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Для 32-летнего Димитрова это вторая победа в Брисбене. Первый титул он завоевал как раз в начале 2017 года. Всего в активе болгарина девять титулов на уровне ATP, в том числе победа на Итоговом чемпионате ATP — 2017.