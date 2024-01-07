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Димитров стал чемпионом турнира в Брисбене, обыграв Руне

Димитров стал чемпионом турнира в Брисбене, обыграв Руне
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14-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Это первый титул болгарина с 2017 года.

В финале соревнований Димитров (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл восьмую ракетку мира 20-летнего датчанина Хольгера Руне (1). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 19 минут. Димитров восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Руне девять эйсов, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Для 32-летнего Димитрова это вторая победа в Брисбене. Первый титул он завоевал как раз в начале 2017 года. Всего в активе болгарина девять титулов на уровне ATP, в том числе победа на Итоговом чемпионате ATP — 2017.

Брисбен (м). Финал
07 января 2024, воскресенье. 09:55 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Григор Димитров
14
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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