Сборная Германия со Зверевым выиграла United Cup – 2024

Сборная Германия стала чемпионом командного турнира United Cup – 2024. В финале соревнований немцы со счётом 2-1 обыграли команду Польши. Ключевую роль в результате Германии сыграл олимпийский чемпион 2020 года, немец с русскими корнями Александр Зверев.

Теннис. United Cup – 2024. Финальный матч. Германия – Польша (2-1)

Анжелика Кербер (Германия) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 0:6.

Александр Зверев (Германия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:4.

Лаура Зигемунд/Александр Зверев (Германия) – Ига Свёнтек/Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 5:7, [10:4].

Напомним, общий призовой фонд соревнований в Австралии составил $ 10 000 000. Это не выставочный турнир, за него начисляются очки как в рейтинге ATP, так и в рейтинге WTA. В прошлом, дебютном для турнира году его выиграла команда США.