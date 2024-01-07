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Калинская, Павлюченкова и Кудерметова узнали своих соперниц на старте турнира в Аделаиде

Калинская, Павлюченкова и Кудерметова узнали своих соперниц на старте турнира в Аделаиде
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Стало известно распределение победителей квалификации хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) по сетке основы турнира. Своих соперниц узнали прошедшие квалификацию россиянки Анна Калинская (80-я ракетка мира) и Анастасия Павлюченкова (60), а также определились соперницы Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной.

Анастасия Павлюченкова на старте соревнований встретится с 11-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, Анна Калинская поборется за выход во второй круг с чешкой Барборой Крейчиковой, десятой в рейтинге WTA.

Вероника Кудерметова в первом круге сыграет со ставшей лаки-лузером американкой Эшлин Крюгер, 78-й ракеткой мира, а Дарья Касаткина встретится с квалифаером из США Клэр Лю, 95-й ракеткой мира.

Также в основу пробились белоруска Александра Саснович, которая встретится с третьей по посеву чешкой Маркетой Вондроушовой, британка Кэйти Бултер, которая сыграет с украинкой Лесей Цуренко, и чешка Катержина Синякова, которую ждёт дерби с Каролиной Плишковой.

Лаки-лузер американка Бернарда Пера в первом круге сыграет с испанкой Паулой Бадосой, а представительница Испании Кристина Букша (LL) встретится с итальянкой Ясмине Паолини.

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