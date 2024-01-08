Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шевченко вышел в 1/8 финала турнира в Аделаиде, обыграв Этчеверри

Шевченко вышел в 1/8 финала турнира в Аделаиде, обыграв Этчеверри
Комментарии

В матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 48-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко одержал победу над представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри (30-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Шевченко в этой встрече пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Этчеверри девять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде соревнований Шевченко сыграет с победителем противостояния Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Аделаида (м). 1-й круг
08 января 2024, понедельник. 09:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5
7 7 		4 7
         
Александр Шевченко
48
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android