Шевченко вышел в 1/8 финала турнира в Аделаиде, обыграв Этчеверри

В матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 48-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко одержал победу над представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри (30-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 в пользу россиянина.

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Шевченко в этой встрече пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Этчеверри девять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде соревнований Шевченко сыграет с победителем противостояния Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Артур Риндеркнеш (Франция).