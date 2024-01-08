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Серена Уильямс эмоционально отреагировала на первый с 2017 года титул Димитрова

Серена Уильямс эмоционально отреагировала на первый с 2017 года титул Димитрова
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на то, что 13-я ракетка мира болгарин Григор Димитров стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Этот титул стал первым для Григора с 2017 года и девятым в карьере.

«Да, брооо!» — написала Серена в комментариях к посту Димитрова о важной победе.

Напомним, в финале соревнований в Брисбене Димитров (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл восьмую ракетку мира 20-летнего датчанина Хольгера Руне (1).

Для Серены Открытый чемпионат США 2022 года стал последним в карьере. В третьем круге турнира легендарная американка проиграла австралийке Айле Томлянович. Позднее, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой.

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