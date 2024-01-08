Рыбакина оценила шутки Соболенко после разгрома от неё в финале Брисбена

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, что победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отшучивалась на церемонии награждения после разгрома от неё в финале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Напомним, Рыбакина (2) обыграла Соболенко (1) со счётом 6:0, 6:3. В речи после матча Арина в шутку заявила: «Пару слов моей команде… Это всё ваша вина, ребята».

«Она действительно забавная девушка. Во время речей она постоянно выдаёт какие-то смешные фразы. Как я уже говорила, это первая неделя сезона, и не все ещё набрали форму. У Арины были периоды, когда она играла не лучшим образом – два года назад у неё было много двойных ошибок, которые она допускала в самые ответственные моменты, но потом она набрала форму. Мы должны признать тот факт, что её прошлый сезон был потрясающим», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после победы в Брисбене.