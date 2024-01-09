Гахов не смог пройти во второй круг квалификации Australian Open

Российский теннисист Иван Гахов, занимающий 177-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог преодолеть первый круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Соперником Гахова был немецкий теннисист Рудольф Моллекер, находящийся на 194-м месте в рейтинге ATP. Поединок, продолжавшийся 1 час 5 минут завершился победой спортсмена из Германии со счётом 6:4, 6:4. Моллекер сделал восемь эйсов против пяти у россиянина и совершил четыре двойные ошибки, в то время как Гахов сделал пять.

Во втором круге квалификации Моллекер сыграет с победителем встречи Стефано Наполитано (Италия) и Раду Албота (Молдавия). Напомним, соревнования в основной сетке турнира начнутся 14 января и продлятся две недели.