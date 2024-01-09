Гахов не смог пройти во второй круг квалификации Australian Open
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Российский теннисист Иван Гахов, занимающий 177-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог преодолеть первый круг квалификации Открытого чемпионата Австралии.
Соперником Гахова был немецкий теннисист Рудольф Моллекер, находящийся на 194-м месте в рейтинге ATP. Поединок, продолжавшийся 1 час 5 минут завершился победой спортсмена из Германии со счётом 6:4, 6:4. Моллекер сделал восемь эйсов против пяти у россиянина и совершил четыре двойные ошибки, в то время как Гахов сделал пять.
Australian Open — квалификация (м). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 09:25 МСК
Иван Гахов
И. Гахов
Окончен
0 : 2
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|6
Рудольф Моллекер
Р. Моллекер
Во втором круге квалификации Моллекер сыграет с победителем встречи Стефано Наполитано (Италия) и Раду Албота (Молдавия). Напомним, соревнования в основной сетке турнира начнутся 14 января и продлятся две недели.
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