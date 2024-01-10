Павлюченкова переиграла Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) победила в трёх сетах Катержину Синякову из Чехии, занимающую 49-ю строчку в рейтинге WTA (2:6, 6:3, 6:2).
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Анастасия отдала свою подачу в первом же гейме и до конца сета не смогла вернуться в игру, ещё раз позволив сопернице сделать брейк. Во втором сете российская спортсменка забрала чужую подачу и повела 3:0, но отдала свою и позволила Синяковой сравнять счёт — но затем выиграла три гейма подряд и с ними второй сет. Победу в решающей партии Анастасии принесли брейки в третьем и седьмом геймах.
Эта победа позволила Павлюченковой выйти в четвертьфинал турнира, где она встретится с посеянной под вторым номером пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Призовой фонд турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде составляет $922 573.
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