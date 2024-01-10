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Павлюченкова переиграла Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Павлюченкова переиграла Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия) победила в трёх сетах Катержину Синякову из Чехии, занимающую 49-ю строчку в рейтинге WTA (2:6, 6:3, 6:2).

Аделаида (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 06:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
59
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Катержина Синякова
49
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Анастасия отдала свою подачу в первом же гейме и до конца сета не смогла вернуться в игру, ещё раз позволив сопернице сделать брейк. Во втором сете российская спортсменка забрала чужую подачу и повела 3:0, но отдала свою и позволила Синяковой сравнять счёт — но затем выиграла три гейма подряд и с ними второй сет. Победу в решающей партии Анастасии принесли брейки в третьем и седьмом геймах.

Эта победа позволила Павлюченковой выйти в четвертьфинал турнира, где она встретится с посеянной под вторым номером пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Призовой фонд турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде составляет $922 573.

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