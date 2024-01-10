Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Российские теннисистки Дарья Касаткина (15-я ракетка мира) и Анна Калинская (75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) сыграли между собой в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Матч на шоукорте теннисного центра «Мемориал драйв», продолжавшийся 2 часа 44 минуты, завершился со счётом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу 15-го номера мирового рейтинга.
Аделаида (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 12:35 МСК
15
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7
|
|4
|5
75
Анна Калинская
А. Калинская
В четвертьфинальном поединке Дарья Касаткина встретится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (89-я ракетка мира), обыгравшей в матче второго круга румынку Анну Богдан (66-я ракетка мира) со счётом 6:4, 7:5.
Хардовый турнир в Аделаиде проходит с 8 по 13 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 922 573.
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