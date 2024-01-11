Корнеева прошла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии

Сегодня, 11 января, состоялся полуфинальный матч квалификации на Открытый чемпионат Австралии, в котором сошлись россиянка Алина Корнеева и китаянка Есинь Ма. Победу одержала россиянка со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (10:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 53 минуты. За это время Алина сделала три подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 9 из 22 возможных брейк-пойнтов. Есинь, в свою очередь, исполнила два эйса, сделала девять двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов.

Россиянка уступала во втором сете со счётом 4:5, но смогла сделать обратный брейк после того, как китаянка не смогла реализовать два матч-бола.

В финале Корнеева встретится с венгеркой Анной Бондарь.