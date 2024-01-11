Мирра Андреева сыграет на Australian Open с представительницей США

Стали известны результаты жеребьёвки основной сетки женского одиночного турнира Australian Open.

Соперником 47-й ракетки мира 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии станет американская спортсменка Бернарда Пера, имеющая текущий 69-й номер в мировой классификации. Во втором круге победитель этого противостояния может встретиться с шестой ракеткой мира и имеющей такой же посев на Australian Open Онс Жабер из Туниса, которая начнёт турнир с встречи с одним из победителей квалификации.

93-я ракетка мира Камилла Рахимова в первом круге сыграет с 88-й в рейтинге WTA Эминой Бектас из США, во втором круге её соперницей может стать посеянная под 30-м номером китаянка Синьюй Ван, в третьем — победитель сегмента сетки с Миррой Андреевой и Онс Жабер.