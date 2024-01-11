Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде из-за отказа соперницы
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15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина без борьбы вышла в полуфинал турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде. Соперницей Касаткиной в четвертьфинале должна была стать 89-я в мировой классификации Лаура Зигемунд из Германии, однако немецкая спортсменка снялась с соревнований до начала матча.
Соперницей Касаткиной по полуфиналу станет победительница четвертьфинального матча между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (59-й номер в рейтинге WTA) и пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. В другом полуфинале сыграют Елена Остапенко (Латвия), переигравшая в двух сетах (7:5, 6:3) украинку Марту Костюк, и победительница четвертьфинальной пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Екатерина Александрова (Россия).
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