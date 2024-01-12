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Руне — о разрыве с Муратоглу: я не нанимаю людей, чтобы они просто сидели на скамейке

Руне — о разрыве с Муратоглу: я не нанимаю людей, чтобы они просто сидели на скамейке
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Восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне откровенно рассказал о завершении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу.

«Люди, которых я нанимаю, должны мне помогать. Иногда я ловлю себя на мысли: «Почему вы находитесь здесь?» Я не нанимаю людей просто для того, чтобы они сидели на скамейке. Я не чувствовал, что Патрик мне подходит в текущий момент. Чем ближе ты подходишь к турниру, тем больше стресса испытываешь. И я думаю, что важно, чтобы рядом с тобой был кто-то, кто может вселить в тебя уверенность, помочь с контролем эмоций. Это именно то, что мне нужно во время выступлений.

Я позвонил Патрику. Я не был уверен, что прощаться с ним было правильным решением. Тогда я ещё чувствовал, что он может чему-то научить меня на корте и в жизни», — приводит слова Руне Eurosport со ссылкой на сериал Break Point.

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