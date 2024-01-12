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Появилась оценка вероятности победы Новака Джоковича на Australian Open 2024

Джокович может выиграть Australian Open с вероятностью 34,2%, исходя из сложности сетки
Новак Джокович
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Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, может выиграть стартующий в воскресенье, 14 января, Australian Open с вероятностью 34,2%. Данная статистика основана на сложности сетки.

Вторым претендентом на победу на турнире является итальянец Янник Синнер: он может завоевать первый титул чемпиона «Большого шлема» в карьере с вероятностью 30,7%.

Примерно равные шансы на победу, гораздо более низкие, чем у Джоковича и Синнера, у испанца Карлоса Алькараса и россиянина Даниила Медведева — чемпионы турниров «Большого шлема» могут победить в Мельбурне с вероятностью 12,9% и 10,1% соответственно.

Немец Александр Зверев может выиграть турнир с вероятностью 3,3%, россиянин Андрей Рублёв — 2,2%, болгарин Григор Димитров — 1,9%. На всех остальных теннисистов, которые выступят на Открытом чемпионате Австралии, исходя из сетки, приходится только 4,7% вероятности победы на турнире.

Напомним, действующим чемпионом Australian Open является Новак Джокович.

Мужская сетка Australian Open — 2024
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