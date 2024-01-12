Дополнительный день на АО принесёт $ 11 млн. Макинрой назвал это вымогательством денег

Помимо уже традиционного увеличения призового фонда – на этот раз на 13%, с $ 51,2 млн в прошлом году до $ 57,9 млн в 2024-м – организаторы Australian Open подготовили для игроков ещё одно нововведение. Впервые в истории австралийский «Шлем» начнётся в воскресенье (14 января) вместо понедельника, а турнир продлится не 14, а 15 дней. Такое решение обосновано заботой об игроках, которые зачастую в начале турнира были вынуждены заканчивать свои поединки глубокой ночью. Ситуация, от которой страдали не только теннисисты, но и болельщики.

Воскресный старт увеличит количество сессий Australian Open на трёх кортах с 47 до 52, а ночные сессии по-прежнему будут включать минимум два матча. «Такой ход даст игрокам гарантированное дополнительное время для восстановления перед матчами», – констатирует знаменитый в прошлом австралийский теннисист, обладатель «Карьерного шлема» в парном разряде Тодд Вудбридж.

Однако не у всех увеличение продолжительности мельбурнского мэйджора вызывает восторг – существует мнение, что организаторы подвязали решение под задачу и на самом деле их главная цель заключается в желании больше заработать.

В прошлом году матч с участием Маррея в Мельбурне завершился в четыре утра

Из-за разницы во времени (Мельбурн на 16 часов опережает Нью-Йорк) непривычно ранний старт Australian Open будет означать, что для зрителей в Северной и Южной Америке турнир начнётся даже не в воскресенье, а в субботу вечером. Исполнительный директор Tennis Australia Крэйг Тайли признался, что к решению об увеличении продолжительности «Шлема» его команда шла давно, а последней каплей стал прошлогодний матч второго круга между Энди Марреем и Танаси Коккинакисом. Рубка получилась знатной: британец проигрывал 0:2 по сетам и «горел» с брейком в третьей партии, но сумел победить.

Табло на матче Маррей — Коккинакис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Камбэк Энди затянулся на 5 часов 45 минут и стал вторым по продолжительности матчем в истории Открытого чемпионата Австралии после легендарной финальной битвы между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем в 2012 году. Их поединок растянулся на 5 часов 53 минуты, а на церемонии награждения оба не могли стоять и попросили принести стулья. И всё же главным в поединке Маррея оказалось то, что не все смогли увидеть его геройства, потому что матч завершился в 4:05 утра.

«Длинные матчи могут случаться. Корты здесь быстрые, но по вечерам становится прохладно, и это замедляет условия. Мячи после пары геймов становятся очень медленными. Но, конечно, если поговорить со специалистами по сну и спортивными экспертами, которые знают, как важно для спортсменов восстановление, они скажут, что сон в этом – самая важная вещь. Матчи до четырёх утра – плохо для игроков. Я бы сказал, что и для спорта в целом. И для всех, кто с ним связан. Я считаю, что есть множество простых способов решить эту проблему», – сокрушался Энди в прошлом году. Кажется, его услышали.

Дополнительный день в 2024 году будет предоставлен для первого раунда, когда играется наибольшее количество матчей и любая накладка может негативно сказаться на расписании и подготовке игроков. «Мы учли пожелания теннисистов и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму опоздания на игру, продолжая при этом обеспечивать справедливый и равноправный график. Дополнительный день позволит достичь этой цели», – воодушевлён Тили. На двух главных кортах – Рода Лэйвера и Маргарет Корт – в первые дни пройдут всего два матча, а не три, что снизит вероятность того, что марафонский матч задержит начало вечерней сессии и перенесёт ночную игру на раннее утро.

Благодаря дополнительному дню турнир может продать ещё от 40 до 50 тыс. билетов

Как это часто бывает, когда чиновники или организаторы красиво расписывают те или иные свои инициативы, основываясь исключительно на заботе об игроках, то в этом считывается скрытый смысл. Как правило, очень тесно связанный с возможностью увеличить доходы. Логика простая – чем больше времени идёт турнир, матч, сет, розыгрыш, тем больше заработает «Шлем». Можно не сомневаться, что будь на всё воля Тили и других руководителей крупных турниров, то теннисные фестивали растягивались бы на месяц.

В футболе, кстати, уже существует схожий прецедент – с 2025 года Международная федерация футбола (ФИФА) расширила количество участников и временные рамки Клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля. После этого главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал идею профсоюза футболистов подать в суд на ФИФА из-за расширения игрового календаря. «Только игроки могут что-то изменить. Я уже говорил, что у нас слишком много матчей. Проблема в том, что летом у нас всего три недели отпуска – этого недостаточно, чтобы восстановиться. Взгляните на количество травм», – бушует тренер.

Новак Джокович и Крэйг Тайли Фото: James D. Morgan/Getty Images

В теннисе тенденции во многом схожи. «Шлемы» увеличивают календарь, плюс существует большая вероятность запуска 10-го «Мастерса» – времени на отдых практически не остаётся. Поэтому привыкший называть вещи своими именами знаменитый правдоруб Джон Макинрой рассматривает в расширении Australian Open до 15 дней только одну причину – увеличение прибыли.

«Насколько я понимаю, это просто очередное вымогательство денег, – заявил семикратный чемпион «Большого шлема» и комментатор в интервью ESPN. – Они просто нашли другой способ заработать. Я с этим не согласен. Другое дело, если игроки будут иметь с этого какую-то выгоду – например, получат отчисления на пенсию или страховку для тех игроков, у которых её нет. Но я не думаю, что с ними поделятся дополнительной прибылью. Самый показательный пример – «Ролан Гаррос». Кто-то почувствовал улучшения, после того как турнир стал 15-дневным?»

Действительно, на протяжении большей части турнира Открытый чемпионат Австралии продаёт три разных комплекта билетов на дневные сессии: по одному на каждый из главных кортов и ещё один – на остальные площадки. Вечером продаются ещё два комплекта билетов, по одному на каждый из главных кортов.

Дополнительный день означает продажу бонусного комплекта билетов. «Отличный ход! – считает Вудбридж. – Турнир может продать ещё от 40 до 50 тыс. билетов. В Париже это уже было успешно опробовано, пришёл черёд Мельбурна».

Болельщики на Australian Open Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Общая посещаемость АО в прошлом году составила рекордные 839 192 человека. В первую субботу турнира был установлен однодневный рекорд турниров «Большого шлема» – 93 709 человек. Сумасшедшие цифры, которые позволяют также продать больше пива, других угощений и сувениров в Мельбурн-парке. По утверждению The Athletic, ориентировочно дополнительный день тенниса принесёт более $ 11 млн дополнительного дохода. Также Tennis Australia может потребовать больше денег от спонсоров и медиапартнёров за права на дополнительный контент.

Australian Open делится с игроками лишь шестой частью своих доходов

Стоит отметить, что несколько других крупных турниров ATP и WTA в прошлом году также расширились и добавили дни. Пока их организаторы проигрывают заезженную до дыр пластинку о заботе за игроками и большем количестве дней отдыха, сами теннисисты воспринимают такой подход как прибавление рабочих дней. Назревает напряжение – главные участники действа не получают справедливую долю доходов, даже несмотря на перманентное увеличение призовых на «Шлемах». В этом году в Австралии призовой фонд составит $ 57,9 млн – на первый взгляд неплохо, но игроки всё равно не получают справедливую долю. В других профессиональных видах спорта игрокам достаётся примерно 50% доходов.

В Австралии всё готово к началу турнира Фото: Australian Open

Ежегодный доход Tennis Australia составляет около $ 350 млн, бо́льшая часть которого приходится на Australian Open. Даже если добавить к призовым компенсацию расходов на проживание и другие транспортные расходы, предусмотренные турниром, эта сумма даже близко не приблизится к 50%. И вот теперь за счёт теннисистов мельбурнский «Шлем» привлечёт дополнительную прибыль. Самым честным решением в такой ситуации было бы распределить эти $ 11 млн среди игроков (раз уж мера пропитана заботой о них), но нет.

Вполне вероятно, что желание увеличить временны́е рамки на «денёк-другой» появится и у двух других «Шлемов» – Уимблдона и US Open. У британцев с этим точно возникнут проблемы, хотя бы потому, что они только в 2022 году перешли на формат 14-дневного мероприятия, когда отменили выходной в первое воскресенье турнира. Так что трудно представить, чтобы Всеанглийский клуб в ближайшее время запросил 15-й день, особенно с учётом разрешений, которые ему, вероятно, придётся запрашивать у местных властей. Поэтому пока что Уимблдон сосредоточен на значительном расширении парковой зоны через главную дорогу от клуба.

У Теннисной ассоциации США (USTA) в направлении расширения количества дней турнира нет каких-то особых ограничений, поэтому можно не сомневаться, что они не упустят такую возможность.