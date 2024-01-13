22-летняя американка Наварро завоевала дебютный титул на уровне WTA
Поделиться
31-ракетка мира, 22-летняя американская теннисистка Эмма Наварро завоевала дебютный титул на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия).
В финале соревнований Наварро (2) со счётом 6:1, 4:6, 7:5 обыграла обладательницу восьми личных титулов на уровне WTA, 29-ю ракетку мира Элисе Мертенс (1) из Бельгии. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 50 минут. Наварро один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Мертенс два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
По ходу соревнований в Хобарте Наварро обыграла таких теннисисток, как Клара Бюрель (Франция), Магдалена Френх (Польша, Q), Виктория Томова (Болгария, LL) и Юань Юэ (Китай, Q).
Комментарии
- 13 января 2024
-
11:03
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:29
-
06:47
-
00:45
- 12 января 2024
-
23:53
-
23:21
-
22:44
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:45
-
19:00
-
18:29
-
17:05
-
15:18
-
14:59
-
14:32
-
14:20
-
14:16
-
12:49
-
12:28
-
12:14
-
11:47
-
11:09
-
10:55
-
10:47
-
10:30
-
10:22
-
10:16
-
10:11
-
09:46
-
04:20
Партнерский контент