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22-летняя американка Наварро завоевала дебютный титул на уровне WTA

22-летняя американка Наварро завоевала дебютный титул на уровне WTA
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31-ракетка мира, 22-летняя американская теннисистка Эмма Наварро завоевала дебютный титул на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия).

В финале соревнований Наварро (2) со счётом 6:1, 4:6, 7:5 обыграла обладательницу восьми личных титулов на уровне WTA, 29-ю ракетку мира Элисе Мертенс (1) из Бельгии. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 50 минут. Наварро один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Мертенс два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

По ходу соревнований в Хобарте Наварро обыграла таких теннисисток, как Клара Бюрель (Франция), Магдалена Френх (Польша, Q), Виктория Томова (Болгария, LL) и Юань Юэ (Китай, Q).

Хобарт. Финал
13 января 2024, суббота. 05:10 МСК
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		4 7
         
Эмма Наварро
31
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
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