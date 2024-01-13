Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 14 января

В воскресенье, 14 января, в Мельбурне (Австралия) стартует первый в 2024 году турнир «Большого шлема» — Australian Open. В первый день соревнований в борьбу вступят сразу пять российских теннисисток: Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, 16-летняя дебютантка взрослых «Шлемов» Алина Корнеева, а также 14-я ракетка мира Людмила Самсонова.

Также свои стартовые матчи проведут действующая чемпионка Australian Open белоруска Арина Соболенко и восьмая ракетка мира из Греции Мария Саккари: их встречи пройдут на центральном корте турнира — Род Лэйвер Арене.

Australian Open — 2024. Расписание матчей 14 января

Женщины. Первый круг

3:00

Леся Цуренко (Украина, 28) — Лючия Бронцетти (Италия)

Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США)

Лейла Фернандес (Канада, 32) — Сара Бейлек (Чехия, Q)

4:00

Маи Хонтама (Япония, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

5:00

Чжосюань Бай (Китай) — Элина Аванесян (Россия)

Тамара Корпач (Германия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания)

Ализе Корне (Франция, WC) — Мария Тимофеева (Россия, Q)

Алисия Паркс (США) — Дарья Снигур (Украина, Q)

6:00

Мария Саккари (Греция, 8) — Нао Хибино (Япония)

Ана Богдан (Румыния) — Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q)

6:30

Людмила Самсонова (Россия, 13) — Аманда Анисимова (США, SR)

Диан Парри (Франция) — Синьюй Ван (Китай, 30)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Алина Корнеева (Россия, Q)

8:30

Кэролайн Доулхайд (США) — Леолия Жанжан (Франция, Q)

11:00

Магда Линетт (Польша, 20) — Каролина Возняцки (Дания, WC)

13:00

Элла Зайдель (Германия, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)