Украинка Цуренко переиграла Бронцетти из Италии и вышла во второй круг Australian Open

32-я ракетка мира Леся Цуренко из Украины, посеянная на Australian Open под 28-м номером, пробилась во второй круг турнира. В матче первого круга она одержала победу в трёх сетах над 56-м номером мировой классификации WTA итальянкой Лючией Бронцетти (3:6, 7:5, 6:3). Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

Украинская теннисистка была хуже соперницы на своей подаче (0 эйсов против 1, 8 двойных ошибок против 4) и допустила 65 невынужденных ошибок против 59, но набрала 29 активно выигранных очков против 16.

Соперником Цуренко во втором круге станет победитель противостояния 83-й ракетки мира белорусской теннисистки Александры Саснович с испанкой Ребекой Машаровой, занимающей в рейтинге WTA 94-ю строчку.