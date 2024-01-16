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Ига Свёнтек успешно стартовала на Australian Open, одолев Софью Кенин

Ига Свёнтек успешно стартовала на Australian Open, одолев Софью Кенин
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Польская теннисистка Ига Свёнтек с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии. На старте турнира она обыграла американку Софью Кенин со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Свёнтек сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американки две подачи навылет, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Свёнтек встретится с победительницей пары Даниэль Коллинз (США) — Анжелика Кербер (Германия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 04:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Софья Кенин
41
США
Софья Кенин
С. Кенин
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