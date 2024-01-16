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Радукану вышла во второй круг Australian Open, уверенно обыграв Роджерс

Радукану вышла во второй круг Australian Open, уверенно обыграв Роджерс
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану одержала победу над спортсменкой из США Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Радукану.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Радукану четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Роджерс два эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Радукану сыграет с представительницей Китая Ван Яфань. Женские соревнования в Мельбурне завершатся 27 января. Действующей победительницей Australian Open в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 11:35 МСК
Эмма Радукану
296
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Шелби Роджерс
161
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
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