Радукану вышла во второй круг Australian Open, уверенно обыграв Роджерс
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану одержала победу над спортсменкой из США Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Радукану.
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Радукану четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Роджерс два эйса и две двойные ошибки.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Радукану сыграет с представительницей Китая Ван Яфань. Женские соревнования в Мельбурне завершатся 27 января. Действующей победительницей Australian Open в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко.
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