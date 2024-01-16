Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев, Рублёв, Сафиуллин и Шевченко выступят на турнире ATP-500 в Роттердаме

Стал известен заявочный список хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 12 по 18 февраля.

Заявку возглавил действующий чемпион турнира российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира). Также на турнире выступят Андрей Рублёв (5), Роман Сафиуллин (36) и Александр Шевченко (48).

Кроме того, на турнире планируют сыграть прошлогодний финалист турнира, 4-я ракетка мира Янник Синнер, датчанин Хольгер Руне (8), поляк Хуберт Хуркач (9), австралиец Алекс де Минор (10) и болгарин Григор Димитров (13).

Отмечается, что организаторы предоставят уайлд-кард Ботику ван де Зандсхулпу (Нидерланды) и Гаэлю Монфису (Франция). Канадец Милош Раонич попадёт в основную сетку благодаря защищённому рейтингу.

Полный заявочный лист выглядит таким образом: