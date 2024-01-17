Вихлянцева: жалко, что Саккари проиграла, учитывая все её нагрузки и тренировки

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала выход 21-летней россиянки Элины Аванесян в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2024. Во втором круге Элина со счётом 6:4, 6:4 обыграла восьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари (8).

«Саккари не показывает тот теннис, который она показывала несколько лет назад. В женском теннисе идеалом физической подготовки являются Соболенко и Свентёк, но Саккари тоже входит в число фавориток. Жалко, что она проиграла, учитывая все её нагрузки и тренировки. Сейчас Аванесян в хорошей форме, и надеюсь, что с Костюк Элина сможет бороться. Во втором круге украинка выиграла в очень сложном матче на тай-брейке. Я в 2020 году в квалификации её обыграла, но Костюк очень хорошо играет в Австралии», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.