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Слоан Стивенс — Дарья Касаткина: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Слоан Стивенс — Дарья Касаткина: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин.

В матче второго круга Australian Open сойдутся 44-я ракетка мира американка Слоан Стивенс и российская теннисистка Дарья Касаткина (13-я ракетка мира). Начало встречи запланировано на 5:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Слоан Стивенс
44
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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