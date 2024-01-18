Слоан Стивенс — Дарья Касаткина: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин.

В матче второго круга Australian Open сойдутся 44-я ракетка мира американка Слоан Стивенс и российская теннисистка Дарья Касаткина (13-я ракетка мира). Начало встречи запланировано на 5:00 мск.

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.