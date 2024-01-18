На первом в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. В этот день играют и четыре россиянина. Все подробности — в трансляции.

Калинская бьётся за место в третьем круге! Болеем ещё за Медведева и Касаткину. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня Australian Open – 2024. В четверг на кортах Мельбурна запланировано 32 матча второго круга – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и четверо россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Дарья Касаткина (14), Анна Блинкова и Анна Калинская. Причём Касаткиной предстоит сразится с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс, а Блинковой – с победительницей Уимблдона – 2022 и финалисткой АО-2023 Еленой Рыбакиной (3). Продолжит гонку за третьим «Шлемом» и званием первой ракетки мира Карлос Алькарас (2). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.