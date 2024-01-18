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Медведев, Касаткина, Калинская: онлайн-трансляция Australian Open 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Калинская бьётся за место в третьем круге! Болеем ещё за Медведева и Касаткину. LIVE!
Даниил Сальников
Калинская бьётся за место в третьем круге!
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На первом в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. В этот день играют и четыре россиянина. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня Australian Open – 2024. В четверг на кортах Мельбурна запланировано 32 матча второго круга – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и четверо россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Дарья Касаткина (14), Анна Блинкова и Анна Калинская. Причём Касаткиной предстоит сразится с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс, а Блинковой – с победительницей Уимблдона – 2022 и финалисткой АО-2023 Еленой Рыбакиной (3). Продолжит гонку за третьим «Шлемом» и званием первой ракетки мира Карлос Алькарас (2). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Аранча Рус
45
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 04:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
62
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Слоан Стивенс
44
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 05:30 МСК
Лоренцо Сонего
46
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:30 МСК
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

О том, как развивался игровой день накануне, читайте в нашем прошлом лайве.

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В четверг на АО-2024 завершится 2-й круг. На корты выйдут четверо россиян. Подробнее.

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