Калинская бьётся за место в третьем круге! Болеем ещё за Медведева и Касаткину. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня Australian Open – 2024. В четверг на кортах Мельбурна запланировано 32 матча второго круга – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и четверо россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Дарья Касаткина (14), Анна Блинкова и Анна Калинская. Причём Касаткиной предстоит сразится с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс, а Блинковой – с победительницей Уимблдона – 2022 и финалисткой АО-2023 Еленой Рыбакиной (3). Продолжит гонку за третьим «Шлемом» и званием первой ракетки мира Карлос Алькарас (2). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
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О том, как развивался игровой день накануне, читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание четверга
В четверг на АО-2024 завершится 2-й круг. На корты выйдут четверо россиян. Подробнее.
О том, кто побеждал на турнире ранее и кто борется сейчас не только за титул, но и звание первой ракетки мира, читайте в нашем материале.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.
Призовой фонд АО
Фото: Чемпионат
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