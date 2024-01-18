Стивенс — об обвинениях в адрес Зверева: ATP на своей волне, за три года ничего не сделали

Американская теннисистка Слоан Стивенс высказалась о включении в состав Совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и продолжении выступлений немца Александра Зверева на фоне его обвинений в абьюзе. В мае этого года Зверев предстанет перед судом в Германии по делу о нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа.

«ATP живёт на своей волне. Они поступают так, как считают нужным. Возможно ли такое в WTA-туре? Думаю, нет. Опять же, он предстанет перед судом, и мы посмотрим, что произойдёт после этого. Это сложная ситуация. Мы говорим о человеке, который добивается успехов в нашем виде спорта. Суд положит конец всем слухам и разговорам. Сейчас много спекуляций и обвинений. Думаю, с этим нужно заканчивать. После суда люди получат то, что хотят. После этого ATP решит, что будет делать со своим теннисистом. До этого пять месяцев? За три года никто ничего не сделал, поэтому не думаю, что ещё пять месяцев ожидания процесса что-то изменят», — сказала Стивенс на пресс-конференции.