Зверев ответил, планирует ли он присутствовать на слушаниях по делу о домашнем насилии

Чемпион Олимпиады-2020 в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли спортсмен лично присутствовать на слушаниях по делу о домашнем насилии в мае этого года.

«Ого, вот это вопрос. Я только что отыграл четыре часа сорок минут. Честно говоря, это не тот вопрос, который я хотел бы услышать первым.

Понятия не имею. Это будет в мае», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, теннисиста обвиняют в нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Ранее Зверева оштрафовали на € 450 тыс. за нанесение телесных повреждений во время ссоры в мае 2020 года. Спортсмен отрицает выдвинутые против него обвинения.

У Зверева и Патеа есть общий ребёнок. В 2020 году другая девушка, Ольга Шарыпова, состоявшая в отношениях с теннисистом, обвинила его в домашнем насилии. Тогда Зверева признали невиновным.