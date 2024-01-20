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Селиваненко: Оже-Альяссиму было нечего противопоставить Медведеву

Селиваненко: Оже-Альяссиму было нечего противопоставить Медведеву
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил уверенную победу чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в третьем раунде Australian Open – 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева.

«Сегодня, в отличие от прошлого матча, Медведев сыграл с самого начала очень чётко, доминировал на протяжении всей игры. Оже-Альяссиму было нечего противопоставить Даниилу, поэтому матч прошёл в спокойном ритме.

Матч с Руусувуори не был чем-то сверхновым для Даниила. Это было не в первый раз, поэтому переживаний на счёт состояния Даниила не было», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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