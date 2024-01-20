Медведев снова сильнее своего «клиента». Даниил идёт дальше на Australian Open!

Матч между Феликсом Оже-Альяссимом и Даниилом Медведевым изначально давал о себе знать, что долгой встреча вряд ли получится. Всё дело в том, что счёт личных встреч — 6-0 в пользу Даниила. Все предыдущие поединки тоже состоялись на харде; первый был на «Мастерсе» в Торонто-2018, последний на данный момент — в Дохе-2023, в полуфинале. На Australian Open они играли в 2022 году, в четвертьфинале, и тот матч получился эпичным — 6:7 (4), 3:6, 7:6 (2), 7:5, 6:4. В концовке четвёртой партии Медведев отыграл один матчбол, а в решающем сете — шесть брейк-пойнтов.

Уже с первого сета спокойно складывался матч для Медведева, хотя нельзя сказать, что он показывал идеальный теннис. В первых геймах вообще в основном ошибки у обоих были и ничего более, но дальше Даниил наладил свой прицел, чего нельзя сказать про Феликса. 7/10 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/19 – у канадца.

Что про второй сет? Неудачно начал эту партию Медведев, сразу проиграв свою подачу. Однако Оже-Альяссиму не удалось долго удерживать это преимущество — Даниил зацепился на приёме и не без помощи ошибок соперника сделал обратный брейк. В концовке был немного нервный момент при 4:4 и 15:30, но тот гейм Медведев в итоге взял без лишних проблем, а следом сделал ещё один брейк на ошибках Феликса. 7/10 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 4/15 – у канадца.

Что же касается итога, то, по сути, никакой интриги в третьем сете не было. Медведев очень быстро сделал брейк, блестяще проведя два последних розыгрыша четвёртого гейма, и дальше оба теннисиста уверенно брали свои подачи, пока матч не завершился в пользу Даниила. Статистика поединка: 23/25 у Медведева, 19/42 – у Оже-Альяссима по ударам навылет/невынужденным ошибкам. В третьей партии, соответственно, 9/5 и 7/8 было у них.

Россиянин быстро разобрал своего соперника и давнего «клиента», тут сразу вспоминается тяжелейший матч с финном Эмилем Руусувуори в первом круге. И в нём Даниил сказал очень важную фразу, на которую было нельзя не обратить внимания.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

«Было тяжело готовиться к этому матчу. Самое сложное – тай-брейк перед нами, который длился 35 минут. Я думал, они быстрее управятся, пошёл разминаться, но оказалось, что ещё слишком рано. Потом опять надо разминаться, и в итоге я уже был вымотан к тому времени, когда надо было выходить на корт. Он был лучше готов в начале, но я рад, что справился. Было тяжело начинать матч, в первом сете я постоянно промахивался. Потом я сменил ракеток 50 и в итоге нашёл одну, которой, как мне казалось, я играю лучше. Хотя иногда это всё в голове. В любом случае я оставил эту ракетку и играл ей до конца матча.

Надеюсь, где-то в 6:30 лягу спать. Вопрос в том, идти на физио или нет. Если не пойти, то послезавтра я вряд ли смогу выйти на матч. Сделаю физио, посмотрим, как будем спать до полудня. Потом проведу лёгкую тренировку. Будет непросто, но я постараюсь победить в следующем раунде. Выложусь без остатка. Если не сработает, то не сработает», — говорил россиянин после матча с финном Руусувуори.

И Даниил выложился, как и обещал. Хотя, наверное, всё-таки немножко сэкономил силы. Было видно, что наш теннисист играет с запасом. Силы точно ещё понадобятся в следующем раунде.

Интересно, что дальше очень неожиданный соперник ждёт россиянина — 26-летний португалец Нуну Боргес, сенсационно выбивший сегодня Григора Димитрова и впервые в карьере прошедший на турнире «Большого шлема» дальше второго раунда.