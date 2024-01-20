Свёнтек – после сенсационного поражения на AO: что я сейчас чувствую? А вам зачем знать?

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала сенсационное поражение от 19-летней Линды Носковой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Сейчас особо нет мыслей, посмотрю матч и проанализирую, что я сделала не так. Не знаю, казалось, у меня всё под контролем, а потом она сделала брейк во втором сете. У меня тоже были шансы сделать брейк, но я ими не воспользовалась. Это неприятно. После брейка она стала играть на опережение. Я тоже так хотела, но торопилась, играла не по наитию.

Мне казалось, всё под контролем. Но она поставила на кон всё и не чувствовала давления. Понимала, наверное, что терять ей нечего. Может, мне стоило так же играть, когда у меня были брейк-поинты, но я хотела быть более надёжной версией себя.

Она пошла ва-банк. Кажется, у меня в том гейме только одна первая подача прошла, может, в этом дело? Но я сохраняла концентрацию перед своей подачей, делала всё, как обычно. Не знаю, почему первая подача не пошла. Надо пересмотреть матч. Она ухватилась за шанс и пошла ва-банк на приёме. Потом взяла свою подачу, и всё.

Было тяжело читать её подачу. Скажу, она подаёт в стиле Соболенко и Рыбакиной. Я на этом турнире на приёме играла не так, как обычно, особенно на второй подаче. Но я всё равно сделала всё возможное. Технически это не сработало, но я сделала всё возможное. Ни о чём не жалею, но, конечно, хотелось бы сыграть лучше на этом турнире.

Что именно я сейчас чувствую? А вам зачем знать? Я и сама порой не понимаю, так что не знаю, поймёте ли вы. Особо я ничего не ожидала, просто старалась как можно лучше сделать свою работу. Сегодня чувствовала, что показываю не лучшую игру, многое не получалось и в прошлых раундах, но сегодня я играла чуть лучше.

Всё, что надо, я сделала. Надо проанализировать, что я сделала не так. Иногда даже во время игры чувствовала, что некоторые вещи делаю неправильно, но уже поздно было что-то менять, потому что я уже проиграла очко. Я проиграла, но впереди много турниров. Можно перезагрузиться и сосредоточиться на следующих турнирах. Так было в том году, и так же я поступлю в этом», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.