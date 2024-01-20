Из года в год Ига не может как следует проявить себя в Мельбурне.

Первая ракетка мира Свёнтек опять рано вылетела с AO — теперь от 19-летней чешки. Почему?

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек вновь неудачно выступила на Australian Open. Год назад она выбыла из борьбы в четвёртом круге, а теперь ей и это достижение не покорилось. Игу остановили в третьем раунде. И кто? 19-летняя Линда Носкова, дебютировавшая в основной сетке AO (правда, на других мэйджорах она уже играла).

Из года в год Свёнтек проваливает мэйджор в Мельбурне. В 2019-м она проиграла во втором круге — но это ладно, тогда она ещё не была теннисисткой топ-уровня. А вот сезон-2020 и последующие годы уже показательны. В 2020-м полька, ещё не будучи сеяной, в упорнейшей борьбе проиграла Анетт Контавейт в четвёртом круге. Это случилось с Игой в тот же год, когда она завоевала свой первый титул на «Ролан Гаррос», — иными словами, на мэйджоре Свёнтек уже могла стать сильнейшей, пусть и на другом покрытии.

В 2021-м польская теннисистка также проиграла в 1/8 финала. Она катком прошлась по соперницам в первых трёх кругах, но затем нарвалась на Симону Халеп, вторую сеяную. Как и в случае с поражением от Контавейт, Ига выиграла первый сет, но проиграла следующие две партии. А 2022 году Свёнтек дошла до полуфинала AO, и пока это её лучший результат в Мельбурне. Там она уступила Даниэль Коллинз, будущей финалистке, — 4:6, 1:6.

На AO-2023 непреодолимым барьером для Свёнтек стала Елена Рыбакина. Полька была посеяна первой, а Рыбакина — лишь 22-й. Но не стоит забывать, что у Рыбакиной тогда не было очков за Уимблдон, который она выиграла. Так что «истинное» место Елены в посеве было бы куда выше. 4:6, 4:6 — Свёнтек ничего не смогла поделать с подачей Рыбакиной.

А что же случилось на этот раз? Мы ещё в нашем обзоре перед турниром отмечали, что Свёнтек, несмотря на первый номер посева, досталась крайне сложная сетка: первый круг — чемпионка AO-2020 Софья Кенин, второй — либо трёхкратная чемпионка ТБШ Анжелика Кербер, либо всё та же Коллинз. Ига прошла и Софью, и Даниэль, а вот на 19-летнюю Линду сил уже не хватило.

Это же подметил и известный журналист Бен Ротенберг, написавший в своих соцсетях: «Отличное выступление от Носковой, особенно на подаче. Свёнтек, обычно хорошо действующая на приёме, отразила лишь 64%. В 14 геймах на приёме у неё лишь два брейка. У Свёнтек была очень сложная сетка на первой неделе: Кенин и Коллинз. Возможно, это её и подкосило».

До этого матча у польки было 28 побед в 29 матчах с соперницами моложе неё. И у Иги была впечатляющая серия из 73 побед в 74 играх, в которых она выиграла первый сет. Всему когда-то приходит конец.

Носкова же большая молодец. Она первый тинейджер, победившая первую ракетку мира на AO, с 1999 года, когда это сделала Амели Моресмо в матче с Линдсей Дэвенпорт. И теперь верхняя половина турнирной сетки невероятно «открытая». В финал выйдет по крайней мере одна теннисистка, которую там мало кто ожидал.

Ну, а список рано вылетевших высоко сеянных теннисисток на AO-2024 выглядит впечатляюще.

Результаты топ-16 посева на AO-2024, женщины: