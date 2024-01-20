На Australian Open – 2024 повторился рекорд по числу российских теннисистов в 1/8 финала

Российские теннисисты на Открытом чемпионате Австралии – 2024 повторили рекорд своего представительства в 1/8 финала турнира «Большого шлема».
Сегодня, 20 января, в Мельбурне определились все участники 1/8 финала. Среди них три россиянина – Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15).
Это восьмой случай в истории отечественного тенниса, когда сразу три российских игрока проходили в 1/8 финала мэйджора:
US Open – 2006;
«Ролан Гаррос» — 2007;
Australian Open, Уимблдон – 2021;
«Ролан Гаррос», US Open – 2022;
Уимблдон – 2023;
Australian Open – 2024.
Отметим, что Медведев в 1/8 финала сразится с португальцем Нуну Боргесом, Рублёв — с австралийцем Алексом де Минором (10), а Хачанов — с итальянцем Янником Синнером (4).