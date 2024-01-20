Алькарас — о предстоящем матче с Кецмановичем: надеюсь, смогу выиграть в трёх сетах

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с сербом Миомиром Кецмановичем в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024. Алькарас прошёл в 4-й круг на снятии соперника Цзюнчэна Шаня из Китая (при счёте 6:1, 6:1, 1:0 в пользу Карлоса).

«Такой матч – облегчение, с учётом того, что дальше Кецманович, с которым в Майами была настоящая война? Конечно, никто не хочет выходит в следующий раунд вот так, но если хочешь хорошо выступить на турнире «Большого шлема», то такие матчи – это меньше времени на корте, а значит, хорошо для организма, для восстановления к следующему матчу.

Знаю, что у Кецмановича было несколько пятисетовиков, мне же лучше. Но помню матч в 2022-м в Майами. Он играл невероятно. Я тоже. Думаю, будет такая же война. Он уже обыгрывал здесь топов, так что я должен быть готов к битве. Надеюсь, смогу выиграть в трёх сетах, но кто знает. Если я хочу пройти дальше, надо показать свой лучший уровень, и посмотрим, что будет», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.