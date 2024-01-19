Прорыв российского женского тенниса! Наша молодёжь покоряет Австралию

«Первая четвёрка (по рейтингу WTA) наших девочек не прошла барьер второго круга на чемпионате Австралии! Катастрофа», — написал прославленный российский теннисист Евгений Кафельников в своей социальной сети.

Единственной из топ-4 россиянок, дошедшей хотя бы до второго раунда, стала Дарья Касаткина, уступившая на этой стадии Слоан Стивенс. Скажем честно, что и Даша могла закончить раньше, едва не проиграв в первом круге американке Питон Стирнс.

Но так, конечно, нельзя. Очень сильно разочаровали наши девушки, входящие в российскую элиту. Сильно лихорадит Нику Кудерметову, с головой в личную жизнь ушла Настя Потапова (пятая ракетка России), большего мы ожидали от Кати Александровой с её ярким и атакующим теннисом, а также от Люды Самсоновой.

Но вылет элиты – не повод грустить. Наверное, недруги уже потирали руки и злорадствовали. Дескать, так вам и надо. Однако, оказывается, нынешний «Шлем» подарил российским болельщикам целую россыпь новых эмоций, а все мы в очередной раз убедились, что российский женский теннис не только жив, но и прогрессирует семимильными шагами.

Только посмотрите, что вытворяет (в хорошем смысле этого слова) в Мельбурне наша молодёжь. Мирре Андреевой всего 16 (!) лет, Анне Калинской 25 лет, Марии Тимофеевой 20 лет, Анне Блинковой 25 лет. Всё это – несеяные на нынешнем мэйджоре теннисистки, однако смотреть на их нынешнюю игру – сплошное удовольствие. Тимофеева и вовсе проходила через квалификацию, а затем убрала на своём пути Корне, Возняцки и Хаддад-Майю.

МИРРА АНДРЕЕВА Фото: Robert Prange/Getty Images

Кто-то скажет, что пройти Волынец и Рус, как это сделала Калинская, совершенно просто, но Аня тоже большая молодец, и не нужно принижать её достижений. Вы ждали Калинскую в третьем круге АО-2024? Уверен, что многие – нет. Вот и я изначально не ждал, а теперь могу только поаплодировать. И будьте уверены, Калинская навяжет борьбу обидчице Касаткиной Стивенс!

Мирра – это вообще отдельный разговор. Многие из нас в 16 лет рубились в приставки и думали, как бы ухватить со стола что-нибудь вкусное, а Андреева не только пристально следит за своим питанием, что обязательно для теннисисток такого уровня, но и, к примеру, громит саму Онс Жабер. «Надирает ей задницу», выражаясь словами самой туниски.

А какой фантастический матч выдала с Еленой Рыбакиной наша Анна Блинкова? Мало того, что Аня показала отличную физическую подготовку (при всей своей мощи), так ещё и заставила казахстанскую теннисистку нервничать. Конечно, Блинкова и сама сильно нервничала, но в итоге супер-мега-тай-брейк остался именно за россиянкой. Просто умница! Эта встреча точно войдёт в историю «Шлемов».

Сегодня нас порадовала и Маша Тимофеева в игре с сильной и неуступчивой бразильянкой Хаддад-Майей. Сразу вспоминается, как она, будучи лаки-лузером, в июле 2023 года в Будапеште выиграла свой первый титул WTA, победив в финале Катерину Байндль в трёх сетах. Тогда Маша стала лишь четвёртым лаки-лузером в истории WTA-тура, выигравшим титул в одиночном разряде (и первым с 2019 года). И вот теперь такой классный и не по годам взрослый теннис на Australian Open. Браво, что здесь ещё скажешь?

МАРИЯ ТИМОФЕЕВА Фото: Robert Prange/Getty Images

Теперь будем болеть за наших девушек дальше и надеяться на дальнейшие позитивные новости с россиянками в главных ролях. Помните, что написала на камере Аня Блинкова после победы над Леной Рыбакиной в сумасшедшей игре? «Never give up», что переводится как «никогда не сдавайся». Идеальный лозунг на нынешнем соревновании!