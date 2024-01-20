«Боже мой, какой позор!» Азаренко рассказала, почему не хотела бы вернуться в прошлое

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что не любит вспоминать, какой была 10 лет назад.

«Я не сравниваю себя с собой 10-летней давности. Думаю, это скорее делают другие. Во-первых, я бы ни за что не хотела вернуться на 10 лет назад. Ни за что. Я нравлюсь себе такой, какая я есть. Я много работала, чтобы пройти через разные вещи в жизни, стать лучше в них, возмужать, пройти через сложные моменты и усвоить их, набраться мудрости. Я бы ни за что не хотела вернуться в 22 или 23 года. Мне показывали мои старые видео, и я думала – боже мой, какой позор! (улыбается). Так что назад особо не оглядываюсь.

Что касается моей игры, то люди на самом деле сравнивают результаты, а не смотрят на эволюцию твоей игры. Сама игра эволюционировала, в этом плане сложно сравнивать. Я себя сравниваю только с тем, какой была вчера. Звучит как клише, но это по-настоящему помогает мне понять, где прибавить, как стать лучше. Пока у меня есть желание учиться, что сравнивать-то? Я чувствую, что всё ещё расту, всё ещё реализую свой потенциал. Когда это закончится, я решу – знаете что, пора заняться чем-то другим. А пока это ощущение есть, почему не продолжать?

Что такого дурацкого было на старом видео? Я танцевала. Пьяная. Напилась после победы в Австралии и танцевала. Это было смешно. Я же не пью. Думала – что это вообще такое? Забавно, потому что я думала – боже мой, Лев иногда так танцует. Его папа отправил мне видео, и я думала – невероятно. Он делал дэб, который я делала в 2016-м. Невероятно! Знает ли он, что такое дэб? Без понятия. Надеюсь, не то, что это на самом деле значит. Кажется, это была совсем другая жизнь. С тех пор, как родился Лев, мне кажется, старая версия меня не то, что исчезла, но кажется такой далёкой. Как будто я начала заново узнавать себя, жизнь, её цели и назначение. Меня больше не мотивирует то, что мотивировало раньше. Это трансформационный период», — сказала Азаренко на пресс-конференции в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024.