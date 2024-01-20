«Во время игр подбадриваю Машу по-русски». Кто входит в команду одной из сенсаций АО

«Я планировала в Мельбурне пройти дальше, но, к сожалению, теннис не стоит на месте», – сокрушалась чемпионка Australian Open – 2018 Каролина Возняцки. Во втором круге турнирный путь датчанки завершился поражением от 170-й ракетки мира Марии Тимофеевой – россиянка победила 1:6, 6:4, 6:1. В третьем круге Тимофеева добилась ещё одной громкой, но уже не такой неожиданной, исходя из её последних результатов, победы – над 12-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей (7:6 (7), 6:3). В первом сете Мария ушла со счёта 0:3 по геймам и с 1:4 на тай-брейке.

Этот матч стал для Тимофеевой уже шестым на турнире – только ей и украинке Даяне Ястремской удалось в Мельбурне выйти в 1/8 финала, начав путь в квалификации. Такое произошло всего в четвёртый раз в истории турнира. Однако если Ястремская уже выступала в основной сетке «Шлемов», то для Марии это дебют. Учитывая стремительный прогресс 20-летней россиянки в последние полгода, очередной сенсации в её исполнении не стоит удивляться.

На Australian Open заработала втрое больше, чем за предыдущую карьеру

В декабре Тимофеева играла 25-тысячник в Индии и во втором круге влетела 857-й ракетке мира Хироми Абе (6:2, 3:6, 4:6). Результат, после которого сложно рассчитывать на достойное выступление на «Шлеме», но Мария считает, что одно поражение не показывает настоящий уровень игрока. «В женском теннисе не столько дело в игре, сколько в психологии. В Индии я отравилась, и условия были не лучшие. Вся атмосфера была не очень. И эта девочка показала свою лучшую игру, поэтому мне было тяжело. Мне над многими вещами нужно работать. Когда я в хорошем ментальном состоянии, то могу здорово играть. В Мельбурне всё сложилось воедино. Сейчас провожу одни из лучших недель в жизни», – объяснила теннисистка.

Мария всегда демонстрировала агрессивный теннис, но в Австралии она не только добавила ещё больше жару, но и в качестве исполнения. За три сета в матче с Возняцки россиянка настреляла 40 виннеров – достойный показатель даже для мужского тенниса. Особенно здорово работает двуручный бэкхенд по линии, удар получается хлёстким, и мяч настолько летит близко к линиям, что достать невероятно сложно. Этому во многом способствуют невысокий рост (167 см) и низкий центр тяжести.

Любимое покрытие Марии — хард, но в её активе есть титулы и на грунте Фото: из личного архива Марии Тимофеевой

По стилю игры Мария чем-то напоминает финалистку Australian Open – 2014 Доминику Цибулкову, которой рост 161 см помогал наносить такие же плотные плоские удары – мяч летит практически без вращения. Тимофеева похожа на словацкую теннисистку в том числе и внешне – возможно, однажды блондинка из Москвы станет таким же топом, как и Доминика (высшая позиция №4 в рейтинге), и прилично заработает (у Цибулковой $ 13,7 млн призовых). До прорыва в этом году Тимофеева заработала за карьеру лишь $ 182 тыс., тогда как шикарная игра в Мельбурне уже принесла ей $ 635 тыс. Теперь главное не останавливаться и закрепиться в первой сотне рейтинга.

Бойкие выступления Маши в Австралии способствуют в частности раскрутке её YouTube-канала Kiss My Ace, который она ведёт совместно с подругой и чемпионкой 11 турниров ITF в разных разрядах Екатериной Казионовой. После победы над Хаддад-Майей россиянка прорекламировала свой канал после игры, написав на камере: «Замечательное ощущение. Подписывайтесь на Kiss My Ace». На канале девушки рассказывают о теннисных буднях – перелётах, тренировках, турнирах, восстановлении и сопутствующих этому трудностях и радостях.

Видео

«Канал занимает бо́льшую часть свободного времени, потому что сами монтируем видео. Занимаемся этим всего три месяца, пока у нас чуть больше двух тысяч подписчиков. Пока больше всего набрало видео из аэропорта Дубая, где пришлось заплатить € 850 за перевес багажа», – призналась Мария. – До победы над Возняцки думала, что выпуск из Австралии получится коротким, но теперь он точно будет очень длинным и остросюжетным».

Бабушка теннисистки — народная артистка России

Родители Марии – бывшие музыканты, которые последние 10 лет успешно занимаются мебельным бизнесом. Сестра теннисистки стала рок-певицей и преподаёт вокал. Хорошие задатки к музыке имела и Тимофеева-младшая (до 12 брала уроки пианино), но она всегда была непоседой, поэтому в шесть лет девочку отдали ещё и на теннис. Никто не рассчитывал, что увлечение перерастёт в дело всей жизни, но в подростковом возрасте пошли первые успехи – в 2017 году Маша выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As. После этого родителям пришлось окончательно попрощаться с мечтой о ещё одном музыканте в семье.

Больше всех о выборе Марии сожалеет её знаменитая бабушка, выдающаяся советская пианистка и народная артистка России Любовь Тимофеева. За свою исполнительскую карьеру Любовь Борисовна побывала с гастролями в более чем 40 странах мира, включая США, Францию, Аргентину и Германию. Выступала с ведущими коллективами, включая Лейпцигский оркестр Гевандхауза, Саксонскую государственную капеллу и Чешский филармонический оркестр. Бабушка теннисистки выпустила более 40 дисков с записями, а таже написала автобиографию «Симфония моей жизни».

Мария с тренером Морелем после выигрыша первого турнира в Анталии в 2019 году Фото: из личного архива Марии Тимофеевой

Большую роль в прогрессе Марии играет словенский тренер Анеж Морель. «Мы работаем ради таких успехов. Иногда везёт чуть больше, иногда меньше. Мы познакомились с Тимофеевой, когда ей было 15 лет. У меня есть знакомая из Хорватии, она искала молодых одарённых игроков и посоветовала обратить внимание на Марию. Я оценил её высокий потенциал, мы быстро договорились с её отцом – так и началось сотрудничество. С Машей мы в основном общаемся по-английски, но во время матчей подбадриваю её по-русски», – признался Sportklub 40-летний специалист, который прежде работал с бывшей 26-й ракеткой мира Тамирой Пашек.

До работы с Морелем россиянка тренировалась в Москве (школа «Спартак») и Сочи. «Мне многое дало сотрудничество с тренером Егором Пунтусом, после этого я тренировалась в Германии, Македонии и Хорватии», – призналась Тимофеева журналу Tennis Weekend. Немаловажно также, что девушка находится под опекой спортивного агентства Edge, которое оплачивает ей работу на тренировочных базах по всему миру (Нью-Йорк, Женева, Гейдельберг, Бордо и других) и расходы на экипировку. Недавно Мария получила словенскую визу и подписала контракт с местной Теннисной ассоциацией и ТК «Копер».

Несколько лет назад отшила Алькараса

По юниорам у Тимофеевой не было особых успехов – лишь 35-я позиция. Однако специалисты верили в прорыв, и он случился полгода назад на турнире WTA-250 в Будапеште. Она проиграла в квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер, а дальше начались чудеса. Мария расправилась с россиянками Дашей Сэвилл (сейчас играет за Австралию) и Дианой Шнайдер, словачкой Каей Юван, а в финале переиграла украинку Катерину Байндль. За последние 22 года это первый случай, когда дебютировавшая на уровне WTA теннисистка взяла трофей. В 2001 году на Бали трофей взяла представительница Индонезии Анжелик Виджайя.

Триумф в Венгрии помог россиянке подняться в рейтинге сразу на 117 позиций, однако до квалификации в Мельбурне это казалось эпизодическим успехом – осенью и зимой 2023 года Тимофеева выиграла лишь два матча из восьми. «Тело уже немножко подустало, если честно. Очень хорошо, что на «Больших шлемах» есть дни отдыха между матчами. Сейчас потихоньку сбавляем тренировки, работаем полчаса максимум, чтобы не терять чувство», – рассказала Тимофеева Sports.ru.

Мария и Карлос Фото: из личного архива Марии Тимофеевой и Карлоса Алькараса

Постоянные перелёты и переезды пока мешают Маше думать о чём-то другом, кроме тенниса и нарезок видео. Хотя несколько лет назад у неё могли завязаться отношения с Карлосом Алькарасом. «В 2018 году Карлос очень долго мне писал, и я не отвечала ему взаимностью. А потом, через год, стала писать уже я, но поздно – теперь уже он не ответил. Так что, Карлос, если ты смотришь это видео, я здесь, я жду», – иронизирует Тимофеева в одном из видео. Возможно, их полноценное знакомство однажды случится после выигрыша серьёзного турнира Машей.