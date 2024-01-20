Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 21 января

В воскресенье, 21 января, в Мельбурне начнутся матчи четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Будут сыграны четыре матча 1/8 финала в женской сетке, в том числе на корт выйдут российские теннисистки Мария Тимофеева (Q) и Мирра Андреева.

Australian Open — 2024. Расписание матчей 21 января

Женщины. Четвёртый круг

4:00

Магдалена Френх (Польша) — Кори Гауфф (США, 4)

5:00

Аманда Анисимова (США, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q)

7:30

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11)

В расписании указано московское время.

Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямые текстовые онлайн-трансляции матчей Арины Соболенко, Марии Тимофеевой и Мирры Андреевой.