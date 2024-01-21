Соболенко в двух сетах победила Анисимову и вышла в четвертьфинала AO-2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2024, на котором посеяна под вторым номером. В матче четвёртого круга женского одиночного турнира Соболенко обыграла Аманду Анисимову из США, имеющую 442-й номер в мировой классификации (6:3, 6:2).

Матч продолжался 1 час 7 минут. Соболенко выполнила шесть эйсов при одной двойной ошибке, допустила 12 невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и 21 невынужденную, не воспользовавшись своим единственным брейк-пойнтом.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с победителем матча четвёртого круга между 47-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и посеянной на Australian Open — 2024 под девятым номером Барборой Крейчиковой из Чехии.