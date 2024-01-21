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Соболенко в двух сетах победила Анисимову и вышла в четвертьфинала AO-2024

Соболенко в двух сетах победила Анисимову и вышла в четвертьфинала AO-2024
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open — 2024, на котором посеяна под вторым номером. В матче четвёртого круга женского одиночного турнира Соболенко обыграла Аманду Анисимову из США, имеющую 442-й номер в мировой классификации (6:3, 6:2).

Матч продолжался 1 час 7 минут. Соболенко выполнила шесть эйсов при одной двойной ошибке, допустила 12 невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и 21 невынужденную, не воспользовавшись своим единственным брейк-пойнтом.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

В четвертьфинале Соболенко сыграет с победителем матча четвёртого круга между 47-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и посеянной на Australian Open — 2024 под девятым номером Барборой Крейчиковой из Чехии.

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:15 МСК
Аманда Анисимова
442
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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