Соболенко рассказала, зачем она расписывается на лысине тренера по физподготовке

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, для чего она начала ставить подпись на лысине своего тренера по физподготовке Джейсона Стейси перед началом матчей.

«Я почему-то решила ставить свою подпись у него на голове. Сделала так перед первым матчем, теперь это часть рутины. Каждый раз ему не слишком нравится, что я это делаю, но он говорит: «Ладно, что не сделаешь для победы». А я ему – спасибо. Ну, прикольное же место, разве нет?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, белорусская теннисистка вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв в матче четвёртого круга американку Аманду Анисимову (442-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:2.