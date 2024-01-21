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Соболенко рассказала, зачем она расписывается на лысине тренера по физподготовке

Соболенко рассказала, зачем она расписывается на лысине тренера по физподготовке
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, для чего она начала ставить подпись на лысине своего тренера по физподготовке Джейсона Стейси перед началом матчей.

«Я почему-то решила ставить свою подпись у него на голове. Сделала так перед первым матчем, теперь это часть рутины. Каждый раз ему не слишком нравится, что я это делаю, но он говорит: «Ладно, что не сделаешь для победы». А я ему – спасибо. Ну, прикольное же место, разве нет?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, белорусская теннисистка вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв в матче четвёртого круга американку Аманду Анисимову (442-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:3, 6:2.

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