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Федерация тенниса Украины отреагировала на рукопожатие Котляр и россиянки на юниорском AO

Федерация тенниса Украины отреагировала на рукопожатие Котляр и россиянки на юниорском AO
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В Федерации тенниса Украины отреагировали на инцидент, произошедший на старте юниорского Открытого чемпионата Австралии – 2024 у девушек.

Напомним, россиянка Влада Минчева встречалась с украинкой Елизаветой Котляр в первом круге AO. Минчева одержала победу со счётом 6:2, 6:4. После матчбола теннисистки обменялись рукопожатиями у сетки, что вызвало резонанс, так как в WTA-туре украинки официально не пожимают руки россиянкам.

«Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия. Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла с нашим игроком», — говорится в официальном заявлении, которое опубликовано в социальных сетях.

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