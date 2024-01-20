Никакой политики! Россиянка и украинка пожали друг другу руки на Australian Open

На юниорском турнире Влада Минчева и Елизавета Котляр подали прекрасный пример поведения после матча. А кто ещё играет из наших?

На Australian Open, как и на любом другом турнире «Большого шлема», проходят турниры не только среди взрослых, но и среди юниоров — как юношей, так и девушек. В субботу, 20 января, состоялась одна из встреч первого раунда с участием россиянки. Влада Минчева играла с представительницей Украины Елизаветой Котляр. Минчева одержала победу в двух сетах: 6:2, 6:4. На это ей понадобилось всего 1 час 11 минут.

Однако по нынешним временам главным стало даже не это, а поведение соперниц после матча. Традиционно украинки отказываются пожимать руки россиянкам. Но только не в этот раз. Котляр после игры поприветствовала спортсменку, несмотря на поражение и общую ситуацию.

Минчева благодаря этой победе вышла во второй раунд соревнований, то есть в 1/16 финала. Там она сразится с представительницей США Кейт Фэки.

А вот Кристиана Сидорова уже выбыла из борьбы в первом раунде. Она за полтора часа уступила представительнице Великобритании Мингэ Сюй — 6:1, 2:6, 3:6. Кроме того, своей очереди ожидают Екатерина Перелыгина и Дарья Егорова. Они ещё не стартовали в первом раунде.

В юношеской сетке из трёх россиян в строю остаётся лишь один. Двое наших представителей потерпели поражение в первом круге. Егор Плешивцев уступил американцу Рою Горовицу (6:7 (5:7), 4:6)), а Даниил Сарксян — другому представителю США Джаггеру Личу (6:7 (4:7), 4:6)). А Тимофей Дерепаско в первом круге сыграет с итальянцем Лоренцо Анджелини.

В парных разрядах соревнования ещё не начинались. У девушек Егорова и Минчева выступят вместе, Сидорова объединит усилия с австралийкой Майей Джойнт, а Перелыгина — с американкой Миа Слэмой. В юношеской сетке пару составят Дерепаско и Сарксян, а Плешивцев сыграет с корейцем Хван Дон Юном.

Вообще же наши одиночники исторически неплохо выступают на Australian Open. Особенно это касается девушек. В 2015 году юниорский турнир выиграл Роман Сафиуллин. А среди девушек побеждали Анастасия Павлюченкова (дважды, в 2006 и 2007 годах), Ксения Первак (2009) и Елизавета Куличкова (2014). Ну и разве можно забыть прошлогодний финал, в котором Алина Корнеева победила Мирру Андрееву?!