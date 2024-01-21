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16-летняя Мирра Андреева дебютирует в топ-40 мирового рейтинга по итогам Australian Open

16-летняя Мирра Андреева дебютирует в топ-40 мирового рейтинга по итогам Australian Open
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева точно дебютирует в топ-40 рейтинга WTA по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, на дебютном для себя взрослом Australian Open — 2024 Андреева дошла до 1/8 финала, где со счётом 6:4, 3:6, 2:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (9). По ходу турнира юной Андреевой удалось обыграть таких теннисисток, как американка Бернарда Пера, представительница Туниса Онс Жабер (6) и француженка Диан Парри.

В данный момент в лайв-рейтинге Андреева находится на 33-й позиции, что является её лучшим достижением.

Отметим, что ещё в прошлом году Андреева выступала на юниорском Australian Open, где проиграла в финале соотечественнице Алине Корнеевой.

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