Зато Андреева повторила свой рекорд и поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA.

Какая драма! Мирра была в сете от четвертьфинала АО, но не справилась с чемпионкой ТБШ

Как обидно! Мирра Андреева так красиво прошла три круга на этом Australian Open, но так досадно оступилась в четвёртом раунде. Обидчицей 16-летней россиянки в Мельбурне стала 11-я ракетка мира Барбора Крейчикова.

Началась встреча с подачи Крейчиковой, по ходу которой Мирра держала игру и на ошибках соперницы заработала пару брейк-пойнтов. Двойная ошибка Барборы – и россиянка с первой же попытки забрала стартовый гейм. Своя подача у Андреевой совсем не шла: при счёте 1:0 Мирра подала сразу две двойные и подарила оппонентке пару брейк-пойнтов. Чешка ими воспользовалась.

Мирра вливалась в игру чуть дольше соперницы. Подача не всегда попадала в корт. Мячи редко летели туда, куда планировалось. При счёте 1:2 на своей подаче россиянка позволила Крейчиковой дойти до очередного брейк-пойнта, но всё же отыграла его и спасла такой неровный гейм.

Мирра Андреева Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Своя спасённая мини-партия помогла Андреевой наконец найти свой темп, под ноль забрать следующую подачу соперницы и повести в счёте (3:2). Только вот на протяжении всей встречи перед Миррой стояла непростая задача – удерживать свои подачи – из-за чего подтвердить второй брейк-пойнт россиянка не смогла. Барбора вновь сделала обратный брейк и выравняла счёт, отобрав преимущество у юной соперницы.

Несмотря на совершенно неудачные подачи, Мирра хорошо держалась на приёме, оборонялась и в нужный момент атаковала, хоть и не всегда у россиянки получалось всё задуманное. Барбора же не раз допускала одну и ту же ошибку – выходила к сетке против соперницы, здорово обводящей и хорошо чувствующей игру.

Идеальный момент для Мирры случился в девятом гейме при счёте 4:4 на подаче Крейчиковой. С третьей попытки россиянка сделала брейк, вышла подавать на сет, даже первым эйсом отметилась и идеально под ноль закрыла гейм. 6:4 – и Мирра забрала стартовую партию.

Проблемы на подаче сохранились у Андреевой и во втором сете: первый же свой гейм россиянка отдала Крейчиковой, позволив сопернице повести со счётом 2:0. Но воспоминания из первой упущенной партии, кажется, не давали покоя чешке – в следующем же тяжёлом восьмиминутном гейме она позволила Мирре сделать обратный брейк. Шансы спортсменок вновь уравнялись.

Трибуны при этом больше поддерживали именно россиянку. Регулярно зрители выкрикивали «Мирра, ты лучшая», «Мирра, давай». Однако Андреевой такая поддержка мало чем помогла: она упустила свою подачу при счёте 2:3, занервничала, бросила ракетку и сделать обратный брейк по уже знакомому в этой встрече сценарию не смогла.

Ничего больше Мирра во втором сете не смогла противопоставить сопернице. 6:3 – партия осталась за Крейчиковой, а игра перешла в решающий сет.

Третья партия началась для Мирры неутешительно, с упущенной подачи. Боевой настрой у россиянки после этого заметно подрастерялся. Мирра стала менее уверенно действовать на приёме, из-за чего подобраться к брейк-пойнтам в решающем сете так и не смогла. Россиянка сама при счёте 2:4 на своей подаче упустила важнейший гейм, подарив чешке возможность с комфортным преимуществом выйти подавать на матч.

И всё же не хватило Мирре в этой встрече терпения и психологической стабильности. Под ноль Крейчикова забрала свою подачу и завершила встречу. Как итог: 4:6, 6:3, 6:2 – и Барбора вышла в четвертьфинал АО.

Сегодня Андреева в первый раз проиграла Крейчиковой. Ранее теннисистки встречались дважды – на Уимблдоне-2023 и в Пекине – и оба раза в двух сетах Мирра заканчивала матчи в свою пользу.

За этот Australian Open Андреева уже отметилась несколькими яркими достижениями:

Мирра одержала очередную победу над соперницей из первой десятки – ею во втором круге стала Онс Жабер (6:0, 6:2);

она стала четвёртой теннисисткой за последние 30 лет, кто в возрасте до 17 лет добрался до стадии 1/8 финала на Australian Open. До россиянки это делали Мартина Хингис, Татьяна Головин и Кори Гауфф;

повторила собственный рекорд на ТБШ: добралась до четвёртого круга, как и на Уимблдоне в прошлом году;

Мирра дебютирует в топ-35 рейтинга WTA. По итогам АО она как минимум обеспечила себе звание 33-й ракетки мира.

В четвертьфинале AO Барбора Крейчикова сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Для девушек это будет седьмая встреча.

За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».