Видео: Карен Хачанов исполнил невероятный твинер в матче с Синнером на Australian Open

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов исполнил невероятный по зрелищности твинер на старте третьего сета матча с итальянцем Янником Синнером (4) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.
Напомним, встреча Хачанова и Синнера завершилась со счётом 6:4, 7:5, 6:3 в пользу итальянца.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного момента.
Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на него принадлежат Tennis Australia
Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 34 минуты. Итальянский теннисист сделал восемь подач навылет против семи у Хачанова, также Синнер допустил три двойные ошибки, в то время как российский теннисист не совершил ни одной.