Хачанов исполнил нереальный удар через ноги на АО. Но проиграл в трёх сетах Синнеру

Несмотря на то что в личных встречах Янник ведёт со счётом 2:1, единственная победа Карена был одержана на турнире «Большого шлема». На US Open в 2020 году в первом раунде Хачанов отыгрался с 0:2 по сетам и победил Синнера. И в этом матче такой момент был, но Синнер не допустил ошибок прошлого.

На Australian Open – 2024 итальянец является одним из главных фаворитов. Статистика сайта Opta ставила его на второе место после Новака, как и Tennis Abstract – система определила, что вероятность его победы на АО согласно лёгкости сетки равна 30,7%, только у Новака выше – 35%. В Мельбурне №4 ATP не оставляет никаких шансов своим оппонентам: Ботик ван де Зандсхулп, Йеспер де Йонг, Себастьян Баэс не смогли забрать у него ни сета. Карен же в прошлом сезоне на австралийском ТБШ остановился всего в двух шагах от заветного трофея, а на этом тоже шёл неплохо — правда, в четырёх партиях закрыл Даниэля Альтмайера, Александра Ковачевича и Томаша Махача.

«Мы уже давненько с ним не играли, будет интересно. Он всегда хорошо играет, особенно на «Больших шлемах». Будет интересно. Каждый раз у нас с ним были очень длинные и тяжёлые матчи. Надеюсь, будет хорошая встреча. Надо проанализировать, почему с ним всегда получаются такие равные матчи. Многое изменилось, но мы играем в похожем стиле. Нам обоим нравится играть в ритме. Мы оба здорово двигаемся. Думаю, он сильно прибавил, в том числе на подаче. Посмотрим. Это точно будет тяжёлый матч. Но я затем и тренируюсь, чтобы понимать свой уровень, как я могу каждый раз найти правильное решение», — говорил Синнер на пресс-конференции.

Стартовый гейм Карен начал с высокого процента попадания и лёгких розыгрышей – пары ударов хватило, чтобы разложить соперника по корту. Затем он попробовал рвать темп, укорачивая, но Синнер достал и обезоружил атаку ударом навылет. Так что с 40:0 Карен довел до счёта 40:40, но забрал гейм эйсом – 1:0.

Янник Синнер на АО-2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Первые проблемы пришли в третьем гейме: Карен отлично ввёл первую, но вторым ударом дважды попал в сетку. Затем Синнер обвёл вышедшего к тросу россиянина и заработал тройной брейк-пойнт, который реализовал прострелом по линии с форхенда – 2:0. Россиянин тут же мог вернуть упущенное, но дважды Янник отыгрывал брейк-пойнты на первой. Несмотря на это, подача Синнера не шла – он имел всего 49% попадания, и Хачанов мог делать счёт в партии по пяти, но в общем не реализовал пять брейк-пойнтов и отдал сет – 6:4.

В целом игра итальянца отрезками смотрелась сырой: много ошибок в далёкий аут с обеих рук, отсутствие первой. Что, конечно, сопряжено с его стилем: постоянный риск и большая энергозатратность вынуждали итальянца цеплять линии и иногда ошибаться – и шансы этим Карену он давал. Хачанов, наоборот, не уступал в скорости, точнее подавал, брал инициативу в долгих розыгрышах – и даже почти на равных играл в коротких ралли – 51 против 46 очков в розыгрышах до восьми ударов у россиянина.

Но главные очки Янник забирал в долгих перекидках – одно из таких помогло ему реализовать брейк и подать на сет – 7:5. Главная заслуга Янника – реализация брейк-пойнтов: 2/2 против 1/10 – у россиянина: где-то его подводил приём, где-то невынужденная при атакующем действии.

В третьей партии при счёте 0:15 и 0:1 случился вообще удар дня: Карен твинером (ударом через ноги спиной к сетке) перебросил вышедшего к сетке Янника – и попал! Итальянец не поверил и решил пропустить удар, посчитав, что тот опустится в аут. Видео уже завирусилось в социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале Australian Open TV в YouTube. Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

До счёта 3:3 в третьем сете оба шли ровно, а в седьмом гейме прострел в крестовину, глубокий ответ Янника на укороченный и миллиметровое касание линии принесли итальянцу брейк-пойнты. В таком же атакующем стиле он оформил второй брейк и матч – 6:3: раскатал соперника кроссами и дождался ошибки.

Матч Карен Хачанов — Янник Синнер Фото: кадр из трансляции

Следующий соперник Янника будет известен чуть позже: Андрей Рублёв сыграет с Алексом де Минором