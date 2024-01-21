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Мирра Андреева оценила свой дебют на взрослом Australian Open, где дошла до 1/8 финала

Мирра Андреева оценила свой дебют на взрослом Australian Open, где дошла до 1/8 финала
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024, где дошла до 1/8 финала. Это её дебют во взрослой сетке AO.

«Думаю, в целом я хороший турнир провела. Второй раз в жизни играла в четвёртом круге. Надеюсь, не в последний (улыбается). Много позитива можно вынести из этой поездки. Предыдущий матч был великолепным. Я обыграла здесь своего кумира. Много позитива и на турнире, и в этом матче. Жду возвращения сюда в следующем году.

Играть на любом «Большом шлеме» — это нечто особенное, но Мельбурн тоже очень особенный. Я здесь в третий раз, но на этих кортах играю второй раз. Впервые сыграла на этих больших кортах. Отсюда можно вынести много хорошего. Мне очень нравится Мельбурн, нравится атмосфера, нравится играть на этих кортах. Надеюсь, в следующем году я смогу вернуться и снова играть перед этими потрясающими трибунами. Сегодня меня многие поддерживали. Извините, что я вас немного разочаровала. Уверена, в следующем матче здесь я постараюсь показать свой лучший уровень, порадовать вас (улыбается)», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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